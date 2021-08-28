14:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем предметам в период с 2022 по 2024 год, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.
"В этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики. Я бы хотел сразу беспокойство родителей немного успокоить – каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем. При этом все изменения будут поэтапно проходить в течение 2022, 2023 и 2024 года. Нам не нужен дополнительный стресс родителей, учеников, учителей, поэтому в демоверсиях все это будет видно", – сказал он в ходе Общероссийского родительского собрания.
Глава ведомства добавил, что изменения направлены на то, чтобы ученики после окончания школы могли применять свои знания в жизни.
Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что экзамен по истории для выпускников школ должен стать обязательным. Он также предложил дать больше свободы учителям истории в определении форм и методов преподавания учебного материала. Например, уроки можно проводить на исторических спектаклях в театре, на выставках в музее или кино, считает он.
Кроме того, сообщалось, что правила дорожного движения могут включить в школьную программу. Изучать основы поведения на дорогах предлагают на уроках ОБЖ с 5-го по 11-й класс. Предложение уже поступило в правительство.
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