В Рособрнадзоре назвали даты всероссийских проверочных работ в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор утвердил расписание проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2022 году для школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первыми проверочные работы напишут ученики 10-х и 11-х классов. В период с 1 по 25 марта десятиклассники будут сдавать географию, а одиннадцатиклассники – историю, биологию, географию, физику, химию, а также иностранные языки.

Между тем с 15 по 20 мая учащиеся 4–8-х классов напишут работы по русскому языку и математике. В это же время у четвероклассников проверят знания "Окружающего мира", а у пятиклассников – биологии и истории.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор впервые проведет всероссийские проверочные работы (ВПР) во всех колледжах страны. Они коснутся студентов первых курсов, а также тех, кто в минувшем году завершил освоение общеобразовательных дисциплин. Испытания намечены на период с 15 сентября по 9 октября текущего года.

