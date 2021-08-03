Всероссийские проверочные работы впервые пройдут в колледжах с 15 сентября по 9 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рособрнадзор впервые проведет всероссийские проверочные работы (ВПР) во всех колледжах страны. Об этом сообщается на сайте службы.

Испытания запланированы на период с 15 сентября по 9 октября. Их проведут вне зависимости от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности образовательных учреждений.

Проверочные работы предназначены для студентов первых курсов и для тех, кто в минувшем году завершил освоение общеобразовательных дисциплин.

В марте депутат Госдумы Елена Строкова предложила отменить всероссийские проверочные работы для учащихся 4–6-х и 11-х классов. Парламентарий объяснила свою инициативу тем, что тестирование только добавляет нагрузки педагогам и школьникам.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин поддержал данную инициативу, но предложил сначала приостановить проведение тестов, а затем обсудить варианты изменения проверочных работ или отказа от них.