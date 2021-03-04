В Госдуме оценили идею отмены Всероссийских проверочных работ для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал предложение отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР), сообщает RT.

Депутат отметил, что против проведения ВПР, которые ежегодно с марта по май пишут ученики 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений, выступают не только сами школьники, но и их родители, и учителя по различным причинам.

"Поэтому я бы для начала приостановил Всероссийские проверочные работы, провел бы специальные, может, парламентские слушания по этому вопросу с привлечением и сторонников, и противников для того, чтобы найти какие-то рациональные варианты", – заявил Смолин.

Ранее депутат Госдумы Елена Строкова предложила отменить ВПР. По мнению парламентария, проверочные работы стали механическим тестированием, дающим дополнительную нагрузку как на педагогов, так и на школьников. Депутат подчеркнула, что за отмену ВПР свои голоса отдали уже тысячи учителей России.