В Госдуме оценили идею отмены Всероссийских проверочных работ для школьников

12:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал предложение отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР), сообщает RT.
Депутат отметил, что против проведения ВПР, которые ежегодно с марта по май пишут ученики 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений, выступают не только сами школьники, но и их родители, и учителя по различным причинам.
"Поэтому я бы для начала приостановил Всероссийские проверочные работы, провел бы специальные, может, парламентские слушания по этому вопросу с привлечением и сторонников, и противников для того, чтобы найти какие-то рациональные варианты", – заявил Смолин.
Ранее депутат Госдумы Елена Строкова предложила отменить ВПР. По мнению парламентария, проверочные работы стали механическим тестированием, дающим дополнительную нагрузку как на педагогов, так и на школьников. Депутат подчеркнула, что за отмену ВПР свои голоса отдали уже тысячи учителей России.
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