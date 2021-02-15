Всероссийские проверочные работы пройдут с 15 марта по 21 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванк

Всероссийские проверочные работы в этом году пройдут с 15 марта по 21 мая. Об этом следует из приказа Рособрнадзора.

Планируется, что ученики с 4-го по 8-й класс напишут работы в штатном режиме. При этом у 10-х и 11-х классов работы пройдут с 1 по 26 марта в режиме апробации.

Ранее российским школьникам предоставили дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ. Сдавать единый госэкзамен и выпускные экзамены планируют 795 тысяч школьников.

Кроме того, с 25 мая начнется период сдачи государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Его организуют только по двум основным предметам – математике и русскому языку.

