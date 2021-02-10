Российским школьникам предоставили дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рособрнадзор ввел дополнительную неделю в июле для сдачи ЕГЭ школьниками, которые не смогут его сдать из-за пандемии. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев.

"Подстраховываясь, мы ввели дополнительную неделю в июле для тех ребят, которые по разным причинам не смогут принять участие в экзаменах в основную волну в июне и резервные дни в июне", – приводит слова Музаева РИА Новости.

По его словам, в этом году сдавать ЕГЭ и выпускные экзамены планируют 795 тысяч школьников.

"Формирование базы завершено, все заявления участников приняты", – отметил он.

Ранее Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ на 2021 год. Основной период испытаний в 2021 году начнется 31 мая. Самый масштабный ЕГЭ по русскому состоится в течение двух дней, экзамен проведут 3 и 4 июня.

Кроме того, с 25 мая начнется период сдачи государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Его организуют только по двум основным предметам – математике и русскому языку. ГВЭ по русскому языку проведут 25 мая, по математике – 28 мая. Также запланированы резервные дни: 8 и 10 июня соответственно.

В Госдуме ранее выступили с предложением создать государственную систему репетиторства для подготовки школьников к сдаче экзаменов. Депутат Госдумы Иван Сухарев заявил, что за счет средств государственного бюджета можно было бы оплачивать занятия по двум обязательным и по двум профильным предметам.