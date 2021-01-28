В ректорском сообществе заявили, что в настоящее время альтернативы ЕГЭ нет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Российском ректорском сообществе заявили, что в настоящее время альтернативы Единому государственному экзамену нет.

По словам главы Рособрнадзора Анзора Мурзаева, пандемия коронавируса подтвердила востребованность ЕГЭ как механизма вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.

"Мы поняли, что альтернативы формату ЕГЭ в данной ситуации нет, и к такому же мнению пришло ректорское сообщество", – отметил он в ходе круглого стола "Образовательная услуга: проблемы теории и практики".

Начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский ранее рассказал, что процедура проведения ЕГЭ в 2021 году останется без изменений по сравнению с прошлым годом из-за необходимых противоэпидемиологических санитарных мер.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период – с 12 по 17 июля, досрочный период из-за коронавируса отменен.

Владимир Путин ранее рассказал об увеличении числа бюджетных мест в российских вузах в 2021 году. По словам главы государства, на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60 процентов выпускников школ страны.