Заявления на участие в ЕГЭ-2021 закончат принимать 1 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Регистрация участников на Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2021 года завершится 1 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин, на данный момент заявления на участие в экзамене подали более 78 тысяч человек.

Все, кто планирует сдавать ЕГЭ в Москве, могут подать заявление в электронном виде на портале mos.ru. Основной период ЕГЭ запланирован на 31 мая – 2 июля.

Для получения аттестата о среднем образовании школьники, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике.

Тем же, кто собирается в вузы, для получения аттестата достаточно удовлетворительно сдать ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике в этом году проводить не будут.

Итоговое сочинение или изложение 11-классники напишут во второй половине апреля. Оно является допуском учеников к государственной аттестации, которая пройдет в конце мая.

Те, кто не сможет попасть на ЕГЭ в основные сроки по уважительным причинам, будут сдавать его в дополнительный период – с 12 по 17 июля.

Владимир Путин ранее рассказал об увеличении числа бюджетных мест в российских вузах в 2021 году. По словам главы государства, на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60 процентов выпускников школ страны.