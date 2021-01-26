Заявления на участие в ЕГЭ-2021 закончат принимать 1 февраля

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Регистрация участников на Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2021 года завершится 1 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин, на данный момент заявления на участие в экзамене подали более 78 тысяч человек.
Все, кто планирует сдавать ЕГЭ в Москве, могут подать заявление в электронном виде на портале mos.ru. Основной период ЕГЭ запланирован на 31 мая – 2 июля.
Для получения аттестата о среднем образовании школьники, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике.
Тем же, кто собирается в вузы, для получения аттестата достаточно удовлетворительно сдать ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике в этом году проводить не будут.
Итоговое сочинение или изложение 11-классники напишут во второй половине апреля. Оно является допуском учеников к государственной аттестации, которая пройдет в конце мая.
Те, кто не сможет попасть на ЕГЭ в основные сроки по уважительным причинам, будут сдавать его в дополнительный период – с 12 по 17 июля.
Владимир Путин ранее рассказал об увеличении числа бюджетных мест в российских вузах в 2021 году. По словам главы государства, на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60 процентов выпускников школ страны.
ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля
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