Вступительные испытания в вузы в этом году планируется провести в форме ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения России разработало проект постановления правительства, в рамках которого предлагает в нынешнем году провести вступительные испытания в вузы в форме ЕГЭ. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления устанавливается, что единый государственный экзамен в 2021 году проводится как вступительные испытания при приеме ‎на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета", – говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор не рассматривает вопрос об отмене ОГЭ для выпускников девятых классов. В ведомстве считают, что подобное решение может негативно повлиять на показатели результатов обучения.

В текущем году единый государственный экзамен будет проходить с 31 мая по 2 июля, дополнительный период пройдет с 12 по 17 июля. Выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать экзамен по русскому языку и математике.