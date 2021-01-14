Рособрнадзор не рассматривает отмену ОГЭ

09:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Рособрнадзор не рассматривает вопрос об отмене ОГЭ для выпускников девятых классов, сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя разработку законопроекта об отмене экзамена депутатами Госдумы.
"Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися. <…> По поводу законопроекта – во-первых, на сегодняшний день с ним мы не ознакомлены, позиция Рособрнадзора будет подготовлена и направлена в соответствии с установленными процедурами", – заявил ТАСС представитель ведомства.
Он подчеркнул, что в настоящий момент в Роспотребнадзоре не видят необходимости в отмене ОГЭ и считают, что подобное решение может негативно повлиять на показатели результатов обучения.
Ранее стало известно, что в Госдуме готовят законопроект об отмене обязательного ОГЭ, документ с соответствующим предложением будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в марте–апреле 2021 года.
По словам зампредседателя думского комитета по образованию и науке Максима Зайцева, в перспективе ОГЭ может быть отменен полностью.
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