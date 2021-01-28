Рособрнадзор рассказал об условиях сдачи ЕГЭ в 2021 году

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Процедура проведения ЕГЭ в 2021 году останется без изменений по сравнению с прошлым годом из-за необходимых противоэпидемиологических санитарных мер.

Об этом заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"Мы все знаем, что [необходимо] наличие перчаток, наличие санитайзеров, дезинфекция", – сказал в эфире программы "Утро России" на телеканале "Россия-1".

Круглинский добавил, что модели экзамена и заданий останутся прежними. "Они понятны детям, они понятны учителям, по ним, в принципе, готовили", – цитирует его ТАСС.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период – с 12 по 17 июля, досрочный период из-за коронавируса отменен.

Владимир Путин ранее рассказал об увеличении числа бюджетных мест в российских вузах в 2021 году. По словам главы государства, на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60 процентов выпускников школ страны.