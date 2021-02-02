В Госдуме оценили идею создать систему государственного репетиторства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ, координатор проекта ОНФ "Равные возможности – детям" Любовь Духанина в беседе с Москвой 24 оценила предложение создать систему государственного репетиторства для подготовки школьников к экзаменам.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев направил соответствующее обращение заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой. Парламентарий предлагает создать единую электронную платформу для подготовки учеников к экзаменам на основе выдачи бесплатных сертификатов на сумму не менее 60 тысяч рублей для тех, кто сдает ОГЭ, и не менее 100 тысяч рублей – для сдающих ЕГЭ. По словам Сухарева, школьники смогут выбрать подготовительные занятия по четырем предметам: два обязательных и два профильных с непосредственным включением психологической поддержки.

"Сервисов, которые можно использовать для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, очень много... Есть и проекты, которые на чистом энтузиазме создают школьные учителя. Например, учитель биологии из Пензы разработал сайт bioFAQ, который позволяет бесплатно готовиться к ЕГЭ. А онлайн-платформы, разрабатываемые в рамках государственных программ и нацпроекта "Образование", бесплатны для ребенка по умолчанию", – сказала Духанина.

Парламентарий добавила, что в 57 регионах России уже введены сертификаты для оплаты занятий в системе дополнительного образования. Это, по словам Духаниной, не только значительно облегчает финансовую нагрузку на семьи с детьми от 5 до 18 лет, но и помогает развивать личность ребенка, его способности.





Любовь Духанина зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ В части общего образования целесообразно искать способы повышения качества образования, а не ресурсы для усиления подготовки к одной-единственной экзаменационной процедуре.

В свою очередь, глава Всероссийского фонда образования, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков не поддержал предложенную инициативу.

"Ни один нормальный учитель этим заниматься не будет, потому что это бесплатная услуга. Платить никому из этих учителей не будут, в бюджете на это средств не предусмотрено. Учитель на сегодня настолько загружен, что ему еще дополнительно давать какие-то консультации на платформе и заниматься репетиторством в бесплатном варианте – слишком большая роскошь", – объяснил собеседник Москвы 24.





Сергей Комков глава Всероссийского фонда образования Идея максимально утопична. Нам лучше работать над тем, чтобы повысить социальную роль и значимость фигуры и личности учителя. Не рассчитывать на какие-то онлайн-платформы и не надеяться на натаскивание детей, особенно через эти цифровые технологии, к этому единому госэкзамену. Надо нормально обучать детей, формировать личность будущего гражданина страны.

Ранее сообщалось, что во всех регионах РФ уже к 2022 году могут провести конкурсы на должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями.

Планами поделился министр просвещения России Сергей Кравцов на выступлении в Совете Федерации. В 2021 году конкурс на должность организуют в 10 пилотных регионах. За данный проект будет отвечать Российское движение школьников.

Планируется, что советники-воспитатели приступят к работе с 1 марта. Кравцов считает, что советники-воспитатели помогут предотвратить возможность оказания деструктивного влияния на детей. Стать участниками проекта и попробовать себя на новой должности смогут действующие педагоги и студенты педвузов начиная с четвертого курса.