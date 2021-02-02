В российских школах появятся советники-воспитатели

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Во всех регионах РФ уже к 2022 году могут провести конкурсы на должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.

Планами министр поделился на выступлении в Совете Федерации. В 2021 году конкурс на должность организуют в 10 пилотных регионах. За данный проект будет отвечать Российское движение школьников.

Планируется, что советники-воспитатели приступят к работе с 1 марта. Новая должность пока будет введена в школах Брянской, Вологодской, Нижегородской, Калининградской, Омской, Тюменской, Сахалинской и Челябинской областей, а также в Ставропольском крае и в Севастополе.

Кравцов считает, что советники-воспитатели помогут предотвратить возможность оказания деструктивного влияния на детей. Стать участниками проекта и попробовать себя на новой должности смогут действующие педагоги и студенты педвузов начиная с четвертого курса.

Ранее в Госдуме предложили создать систему бесплатного репетиторства. Парламентарий Иван Сухарев подготовил письмо на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой.