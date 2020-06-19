Депутат МГД Русецкая рассказала об идее массовой диагностики речевого развития детей

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Депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая отметила необходимость проведения массовой диагностики речевого развития детей в Москве, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Она поддержала инициативу логопедов и специалистов-филологов, которые заявили о важности решения данного вопроса. Русецкая подчеркнула, что это поможет организовать работу специалистов в школах, что положительно повлияет на успеваемость учеников начальной школы в изучении многих предметов.

Депутат МГД отметила, что специалисты давно фиксируют проблемы, связанные с диагностикой речевого развития детей. Она напомнила, что 15 лет назад функционировала система проверки речи детей в год, три, пять и семь лет. Обследованием занимались логопеды детских поликлиник, и оно считалось обязательным. В случае выявления каких-либо отклонений ребенок должен был пройти специальную коррекционную программу.

"Система работала весьма эффективно: ведь чем раньше выявляются проблемы в развитии речи, тем легче их исправить. Сегодня логопедов в поликлиниках вы не найдете", – заявила Русецкая.

Она добавила, что современное законодательство не предполагает оказание образовательных услуг медицинскими учреждениями. В связи с этим, согласно закону, к образованию относится сфера деятельности учителя-педагога.

"Однако с точки зрения соблюдения интересов и прав ребенка ситуация складывается печально. Да, логопедические консультации сегодня предоставляются в городских и окружных центрах, родители могут записаться на прием и, дождавшись очереди, пройти диагностику. Услуга носит заявительный характер: то есть если родитель обратил внимание, озаботился этой проблемой, записался на прием, привез ребенка к специалисту, то проблема будет выявлена", – подчеркнула Русецкая.

Она отметила, что в настоящий момент очень важно как можно скорее выявить речевые нарушения детей. По словам депутата МГД, это необходимо для их нормального развития и успешной социализации. Она отметила, что сейчас трудно определить, действительно ли у ребенка наблюдаются проблемы с речью, поскольку в настоящее время речевые нарушения очень распространены и могут иметь множество проявлений.

"Нередкой является ситуация: ребенок к окончанию младшей школы погряз в двойках, хотя родители видят – он неглупый, усидчивый, старательный. Но ничего не получается. Тут только его приводят к специалисту, и выявляются причины этих школьных проблем – нарушения в развитии речи. Фонетические, фонематические, лексико-грамматические, которые препятствуют успешному овладению чтением и письмом, а как следствие – и всеми другими школьными предметами", – сказала Русецкая.

Она добавила, что плохих оценок можно было бы избежать, если бы ребенку своевременно оказали помощь логопеда. В таком случае, по словам Русецкой, ребенок нуждается в особой программе занятий по развитию навыков звукового анализа. Кроме того, ему необходимо помочь с развитием связной речи и произношением звуков родного языка.

"Не поздно обратиться к специалисту и в третьем, и в четвертом классе и преодолеть эти трудности, но чем позже – тем сложнее будет проходить процесс коррекции, да и учебная мотивация у такого ребенка уже не та: он привык быть неуспешным", – заявила депутат МГД.

Русецкая также рассказала, почему диагностика должна быть именно массовой. Она привела данные Рособрнадзора, согласно которым 60% сдающих ОГЭ допускают речевые ошибки в устном экзамене. Кроме того, треть детей не могут выполнить задания на составление рассказа на заданную тему.

"Неоднократно специалисты среди причин низких баллов на ЕГЭ также называли проблемы в развитии речи. Ребенок знает правила и теоремы, но применить их не может, потому что не умеет работать с текстом, не понимает условия задачи. Корни у этой проблемы именно в особенностях речевого развития, которые можно было выявить и скорректировать в раннем возрасте, еще до школы", – отметила Русецкая.

Она подчеркнула, что родители и учителя могут не обратить внимания на речевые проблемы у ребенка. При обнаружении ошибок во время овладения родной речью они могут сослаться на случайность и невнимательность ребенка.

"Для логопеда же – это индикатор нарушения речи и повод серьезно присмотреться к другим особенностям ребенка. Я приведу данные: сейчас, по данным министерства просвещения, 56% младших школьников имеют те или иные нарушения речевого развития. За девять лет в школе у кого-то проблемы уходят в результате занятий в школе, кому-то помогают репетиторы и частные учителя. Но минимум треть детей, которые могли бы иметь прекрасные результаты, просто остаются без внимания", – заявила депутат МГД.

Русецкая считает, что подобные тенденции являются подтверждением того, что необходима массовая диагностика развития речи детей.

"Каждый ребенок имеет право на равные условия обучения, а речь – это главный инструмент получения знаний!" – подчеркнула депутат МГД.

Она добавила, что данная процедура должна быть максимально простой. По словам Русецкой, ее необходимо включить в образовательную программу. Депутат подчеркнула, что для детей проверку речевого развития необходимо проводить дважды в год, начиная с 2,5-3 лет.

"Дважды в год, в мае и сентябре, начиная с 2,5-3 лет нужно оценивать речевое развитие каждого ребенка и оперативно доводить информацию до родителей, предоставлять возможность преодоления проблем – рассказывать, какие специальные программы, занятия нужны", – сказала Русецкая.

Она обратила внимание на негативное отношение родителей к спецгруппам или спецшколам, в которых необходимо заниматься детям с речевыми нарушениями. Многие считают, что это крест на будущем ребенка. Русецкая отметила, что необходимо преодолевать это предубеждение.

"Сейчас важно понять, что нарушение речевого развития – это не болезнь, а вариант детского онтогенеза, причем довольно распространенный. Нам, родителям, порой трудно признать, что нашим детям требуется особая помощь. Они же у нас самые лучшие! И это очень правильная родительская позиция", – заявила депутат МГД.

Однако, по ее словам, всегда необходимо действовать в интересах ребенка. Русецкая отметила, что речь является основой всего обучения, а также основой профессиональной и личной коммуникации.

"Именно речевые компетенции дают сегодня максимальные конкурентные преимущества и в школе, и на рынке труда. Поэтому очень важно расставить приоритеты. Например, не спешить с изучением иностранных языков, а уделить должное внимание речевому развитию на родном языке. А чтобы получить такую помощь, не надо никуда переводить ребенка, менять школу. Логопедические занятия должны быть предоставлены ребенку в его образовательном комплексе. Для этого у наших школ и детских садов есть все возможности", – сказала Русецкая.

Депутат МГД отметила, что логопедические программы, как правило, подразумевают индивидуальное обучение. Однако проблемы детей можно решить и в обычном классе, если учитель работает с логопедом.

"Традиционно логопедическая помощь предоставляется во внеурочное время. Ребенок посещает два-три занятия в неделю индивидуально или в составе малокомплектных групп. Чтобы преодолеть фонетико-фонематическое нарушение речи, нужно не менее года таких занятий. В среднем один специалист может добиться хороших результатов при работе с 20-25 школьниками в течение года. В московских школах у нас не редкость 10 и более параллелей первых классов ежегодно, это 200-300 и более детей. И практически каждому второму нужна та или иная помощь! По самым скромным оценкам, нам потребуется в три раза больше логопедов, чем сейчас привлекают к работе в школах. Тогда, уверена, можно ожидать других, более высоких результатов в том числе и по контрольным работам в 4-м классе, и ОГЭ, и ЕГЭ по русскому языку", – отметила Русецкая.

По словам депутата МГД, качество работы педагогов до сих пор остается под вопросом. В связи с этим для реализации инициативы предстоит проделать много работы. Кроме того, она обратила внимание на укомплектованность школы квалифицированными кадрами.

"Если в штате образовательного учреждения будет не один-два специалиста, а по реальным потребностям конкретной школы или сада, вопросов будет меньше. Массовая речевая диагностика и постоянный мониторинг позволят директорам школ своевременно формировать штатное расписание на будущий учебный год. Уже в мае руководитель будет знать, сколько у него детей, которым потребуются логопедические занятия, начиная с сентября", – подчеркнула Русецкая.

Она добавила, что для отслеживания каждого ребенка необходимо создать профиль речевого развития. Таким образом будут созданы условия как для общего, так и для индивидуального мониторинга. Русецкая отметила, что он может быть дополнен вопросником для семей, желающих оценить эффект от дополнительных занятий.

"Реализовать это можно на платформе МЭШ. Потребуется и повышение квалификации педагогических коллективов. Принимая во внимание, что в школы приходит почти 60% детей с теми или иными проблемами в развитии речи, нужно обучить всех воспитателей, учителей распознавать признаки этих отклонений. Такой курс может занимать 5-6 часов с прохождением онлайн, и его также нужно внедрить в систему повышения квалификации московских педагогов", – отметила Русецкая.

Она подчеркнула, что также необходимо расширять программу обучения логопедов. По словам депутата МГД, в настоящий момент специалистов готовят по программам педагогического бакалавриата, из которого исключены медицинские дисциплины.

"Изучение физиологии, нейрофизиологии нужно вернуть в программу подготовки и повышения квалификации логопедов. Для того чтобы воплотить эту инициативу в жизнь, нам предстоит большая работа. Но без нее нельзя. В Москве прекрасные, оборудованные по последнему слову техники школы. Однако кто сможет учиться в этих классах, если мы не можем дать детям главный инструмент обучения – родную речь? Большинство детей просто не смогут воспользоваться этими возможностями. Это надо менять", – заключила Русецкая.

Ранее американские ученые из Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона рассказали о способах развития речи у детей. В частности, они порекомендовали совместное чтение книг с родителями.