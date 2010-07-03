Названы способы улучшить речевые навыки ребенка

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Совместное чтение книг с родителями увеличивает словарный запас детей и развивает их речевые способности. К такому выводу пришли американские ученые из Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона, сообщает "Мир 24".

Специалисты провели масштабное исследование с участием пяти тысяч детей, которые родились в период с 1998 по 2000 год в США. Они выяснили, что дети, которые много читали, к трем годам имели достаточно большой словарный запас.

Важное значение имеет близкий контакт родителей с ребенком. Ученые порекомендовали ежедневно читать детям хотя бы пару страниц из книг. Это повышает шанс на благоприятное развитие малыша, а также развивает языковые навыки и грамотность.

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