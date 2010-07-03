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Наука

15:57

Студент объяснил загадку, которую не могли разгадать сто лет

наука

Фото: depositphotos/JohanSwanepoel

Студент Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади объяснил, почему пузырьки воздуха неподвижны в узкой вертикальной трубе с жидкостью, а не поднимаются вверх, как при открытии бутылки с минералкой, передает сайт "Комсомольской правды".

Над этой загадкой исследователи бились 100 лет. Раньше считалось, что пузырек не движется потому, что прилипает к трубе. Оказалось, что образование воздуха все же движется, но очень медленно.

Васим с помощью определенных устройств под световыми лучами увидел еле заметное движение, а также сверхтонкий слой между пузырьком и жидкостью, характеристики которого влияют на то, будет ли воздух подниматься.

Проанализировав перераспределение интенсивности между светом, отраженным от внутренней поверхности трубки, и светом, отраженным от поверхности пузырька, исследователи смогли очень точно измерить слой жидкости между пузырьком и трубкой.

Не исключается, что результаты этой научной работы можно будет применить в дальнейшем изучении явлений, возникающих при движении жидкостей в нанодиапазоне.

Ранее ученые установили, что высокое потребление соли грозит развитием когнитивных нарушений, в том числе слабоумия. Они провели эксперименты на мышах. У грызунов, которые питались едой с высоким содержанием соли, довольно быстро стали проявляться симптомы деменции.

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