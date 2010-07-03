Ученые научились выявлять наркоманов по отпечатку пальца

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Британские ученые разработали систему выявления наркоманов по отпечатку пальца. Как выяснили специалисты, следы героина и его производных остаются на руках даже после тщательного мытья, сообщает "Мир 24".

Специалисты из университета Суррея применили метод жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектрометрии. Эксперимент с участием добровольцев показал, что технология позволяет выявить прикасавшегося к наркотикам человека даже после мытья рук.

При этом система отличает употребляющего наркотики человека от того, который просто пожал ему руку, но сам ничего не употреблял. В этом случае следы наркотиков смываются водой. По мнению разработчиков, технологию можно применять в медицине, чтобы проверить, например, принимает ли пациент лекарства.

Ранее сообщалось, что в Минтруде выступили с идеей проверять школьников и студентов на наркотики. Министерство уже разработало проект, который изменит порядок профосмотров учащихся. Обязательным пунктом станет проверка на опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, амфетамин и другие запрещенные вещества.

В апреле в Минпросвещения предложили с 13 лет проверять школьников и студентов колледжей на склонность к употреблению алкоголя и наркотиков. В приказе, в частности, уточняется, что тестирование можно проводить "в отношении учащихся, достигших 13 лет, начиная с седьмого класса". Старая редакция документа не содержала возрастной планки. Кроме того, в ведомстве предлагали проводить тест в электронном виде и дистанционно.

