Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:25

Сладкое на пустой желудок повышает риск развития диабета – Депздрав

медицина общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сладкое, съеденное на пустой желудок, может повысить риск развития диабета. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на врача-эндокринолога, обладателя статуса "Московский врач" Яну Соловьеву.

"Если нарушать режим питания, то утром чувствительность наших тканей к инсулину самая низкая, поэтому вреда от неправильной еды меньше. Но есть быстрые углеводы можно только после еды (сначала завтрак, потом сладости)", – заявила специалист.

По словам Соловьевой, при пустом желудке быстрые углеводы всасываются в кровь в ускоренном порядке, и, как следствие, вырабатывается больше инсулина, чем необходимо для нормальной работы организма.

"Количество бета-клеток, которые синтезируют инсулин, генетически детерминировано – сколько есть, столько есть. Как только бета-клетка выработала свой инсулин, она отмирает. Если мы сохраняем выработку инсулина, то клетка живет дольше, соответственно, сахарный диабет либо не разовьется, либо разовьется намного позже", – подчеркнула врач.

Людям, которые в течение дня отмечают упадок сил или головокружение, которые проходят после шоколада или конфеты, необходимо питаться не реже чем раз в 2,5–3 часа.

14 ноября в павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье" состоится лекция на тему профилактики диабета. Ее приурочат ко всемирному дню борьбы с этим заболеванием.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика