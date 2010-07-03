Сладкое на пустой желудок повышает риск развития диабета – Депздрав

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Сладкое, съеденное на пустой желудок, может повысить риск развития диабета. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на врача-эндокринолога, обладателя статуса "Московский врач" Яну Соловьеву.

"Если нарушать режим питания, то утром чувствительность наших тканей к инсулину самая низкая, поэтому вреда от неправильной еды меньше. Но есть быстрые углеводы можно только после еды (сначала завтрак, потом сладости)", – заявила специалист.

По словам Соловьевой, при пустом желудке быстрые углеводы всасываются в кровь в ускоренном порядке, и, как следствие, вырабатывается больше инсулина, чем необходимо для нормальной работы организма.

"Количество бета-клеток, которые синтезируют инсулин, генетически детерминировано – сколько есть, столько есть. Как только бета-клетка выработала свой инсулин, она отмирает. Если мы сохраняем выработку инсулина, то клетка живет дольше, соответственно, сахарный диабет либо не разовьется, либо разовьется намного позже", – подчеркнула врач.

Людям, которые в течение дня отмечают упадок сил или головокружение, которые проходят после шоколада или конфеты, необходимо питаться не реже чем раз в 2,5–3 часа.

14 ноября в павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье" состоится лекция на тему профилактики диабета. Ее приурочат ко всемирному дню борьбы с этим заболеванием.