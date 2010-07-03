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Общество

07:55

Лекция о профилактике сахарного диабета пройдет в "Зарядье"

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье" 14 ноября пройдет встреча, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом. Она состоится в рамках программы "Здоровая Москва", передает портал мэра и правительства Москвы.

Заведующая отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера департамента здравоохранения столицы Ольга Котешкова проведет встречу "Сахарный диабет: диагностика, лечение, профилактика" и расскажет о видах, симптомах, осложнениях, профилактике и современных методах лечения диабета.

Мероприятие начнется в 19:00. Для участия нужна предварительная регистрация на сайте. Отмечается, что на странице департамента здравоохранения в социальных сетях будет организована прямая трансляция.

Сегодня сахарный диабет является одним из наиболее распространенных заболеваний. Он связан с ухудшением усвоения глюкозы, снижением выработки инсулина, нарушением его работы. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2018 году сахарным диабетом болели 642 миллиона человек.

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