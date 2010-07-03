Назван самый опасный для здоровья и экологии продукт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мясо оказалось вредным для здоровья человека, оно также оказывает негативное влияние и на окружающую среду. Об этом свидетельствует исследование ученых, которое опубликовано в журнале PNAS.

Неправильное питание нередко становится причиной всевозможных заболеваний и ослабляет организм человека. Девять из 15 факторов роста диагностирования рака пищеварительной системы, диабета, ишемической болезни сердца и инсульта связаны именно с плохим качеством питания.

При этом пищевая промышленность наносит большой вред экологии. Выбросы сельского хозяйства образуют порядка 30% парниковых газов в атмосфере, пашни и поля занимают 40% суши, а 70% пресной воды уходит на аграрные нужды.

Эксперты из Оксфорда, Великобритании, и университета Миннесоты в США проверили, какое влияние оказывают 15 различных групп продуктов на здоровье человека и окружающую среду.

Ученые вывели индекс AREI, он показывает усредненное воздействие продуктов на окружающую среду. Индекс рассчитывается по пяти экологическим показателям: объему выбросов парниковых газов, потребности в воде, занимаемой площади, загрязнению среды в процессе производства и иным факторам.

"Цельнозерновые злаки, фрукты, овощи, орехи и оливковое масло – индекс APEI меньше 4 на порцию. Рыба, которую связывают со значительным повышением риска смертности, имеет AREI 14 на порцию", – отмечается в исследовании.

При этом самым вредным продуктом для человека и окружающей среды оказалось красное мясо. У необработанного продукта индекс AREI достигает 73 единиц на порцию, а у обработанного – 37 единиц.

Птица и молочные продукты, как и рыба, имеют средние значения индекса вредности. Яйца так же негативно сказываются на здоровье, как и мясо, но на экологию они влияют в три раза менее пагубно. Ученые добавили, что в регионах, где растет потребление вредных продуктов, людям необходимо снизить потребление мяса и увеличить количество злаков, фруктов, овощей, рыбы и бобов в рационе.

Ранее ученые назвали продукты, которые помогут снизить риск рака легких. Наблюдения показали, что риск заболевания раком снижался на 33% при условии, что испытуемый потреблял много йогурта и пищевых волокон.