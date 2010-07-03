Ученые назвали продукты, предотвращающие рак

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Диета с высоким содержанием клетчатки (пищевых волокон) и йогурта характеризуется наименьшим риском развития рака легких. К такому выводу пришли ученые Медицинского центра Университета Вандербильт, сообщил портал EurekAlert!.
Участниками масштабного исследования стали более миллиона жителей США. Всех добровольцев разделили на пять групп, для каждой из которых был установлен свой уровень потребления клетчатки и йогурта.
Наблюдения ученых показали, что риск заболевания раком снижался на 33 процента при условии, что испытуемый потреблял много йогурта и пищевых волокон. Если подобных продуктов в рационе не было, то угроза заболевания оставалась на прежнем уровне.
По мнению ученых, на результаты исследования повлияло наличие или отсутствие пребиотиков. Данные компоненты стимулируют развитие полезной микрофлоры в организме. Потребление продуктов с пребиотиками помогло даже бывшим или действующим курильщикам, при том, что курение само по себе выступает одним из риск-факторов.
Российский онколог Николай Жуков ранее заявил, что снизить риск онкологических заболеваний поможет отказ от канцерогенов и здоровый образ жизни. Специалист также призвал контролировать вес и не загорать, в том числе и в солярии.
Российское общество клинической онкологии ранее объявило, что средний возраст диагностирования рака в стране составляет 64,5 года.
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