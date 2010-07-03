Онколог назвал способы снизить риск рака

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Россиянам посоветовали меньше контактировать с источниками канцерогенов и вести здоровый образ жизни, чтобы снизить риск онкологических заболеваний. Об этом заявил онколог, доктор медицинских наук, профессор Николай Жуков.
"Старайтесь по возможности держаться подальше от химических производств, перегруженных автотрасс и так далее, не загорайте и не посещайте солярий, контролируйте свой вес, употребляйте больше пищи, богатой клетчаткой. Будьте бдительны, чтобы не подхватить гепатит С. От гепатита В и вируса папилломы человека (ВПЧ) сделайте прививку. Не курите и не злоупотребляйте алкоголем", – его слова сообщает сайт "Комсомольской правды".
По словам Жукова, одним из факторов риска возникновения злокачественных опухолей является лишний вес. Из-за лишнего веса усиливается вероятность заболеть раком толстой кишки, поджелудочной железы, почек, желудка, печени.
Также он подчеркнул, что польза вегетарианства как профилактика рака пока не доказана.
Онколог подчеркнул, что заболеваемость раком растет из-за экологической обстановки и увеличения продолжительности жизни, поскольку с возрастом в организме человека накапливаются дефекты, которые приводят к развитию опухолей.
Врач отметил, что у тех, кто ведет здоровой образ жизни, риск рака ниже в несколько раз. Он посоветовал соблюдать режим сна, поскольку у тех, у кого этот ритм сбивается, риск развития онкологических заболеваний значительно выше. "Но это не значит, что, если вы работаете в ночную смену, нужно заворачиваться в простынку и глядеть в сторону кладбища", – добавил Жуков.
Ранее Роспотребнадзор рассказал, порядка 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической нагрузкой, употреблением алкоголя и табака.
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