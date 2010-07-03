Роспотребнадзор назвал повышающие риск развития рака продукты

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Роспотребнадзор рассказал, порядка 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физнагрузкой, употреблением алкоголя и табака. А чрезмерное потребление красного мяса и продукции из него повышает риск колоректального рака, выяснили в Международном Агентстве по Изучению Рака.

Если есть свыше 100 граммов мяса в день, вероятность новообразований увеличивается до 17%. Неблагоприятно в этом плане влияют также продукты глубокой переработки: колбасы, наггетсы, пицца и другие. А ожирение и избыточная масса тела становятся причиной новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках.

Для профилактики онкологических заболеваний лучше отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой. Употребление рыбьего жира может снижать риск возникновения новообразований. Специалисты также советуют есть больше овощей и фруктов, так как пищевые волокна обладают онкопротективным эффектом.

В Роспотребнадзоре напомнили, что каждая шестая смерть в мире связана с злокачественными образованиями. В 2018 году от рака умерли 9,6 миллиона человек. Самыми распространенными его видами являются рак легких, молочной железы, толстой и прямой кишки, предстательной железы, кожи, желудка.

Ранее в службе сообщили, что каждый второй россиянин старше 30 лет страдает от ожирения. С 2012 года число жителей с лишним весом в стране выросло в 2,3 раза. Причины недуга кроются в неправильном питании, отметили в ведомстве.