Врач рассказал, что нужно для сохранения здоровой печени

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Фото: Москва 24
Стало известно, какие факторы помогут сохранить печень здоровой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на мнение хирурга-гепатолога Медицинского центра хирургии имени Вишневского, доктора медицинских наук Юрия Коваленко.
"Основные меры, позволяющие избежать серьезных проблем с печенью, сводятся к достаточно простым правилам: активный образ жизни, употребление пищи, богатой фруктами, овощами, орехами, отказ от чрезмерного употребления алкоголя, соблюдение личной гигиены, профилактическое медицинское обследование", – поведал Коваленко.
Среди основных причин развития заболеваний печени медик назвал малоподвижный образ жизни, нездоровую пищу, избыточный вес, злоупотребление алкогольными напитками, вирусные инфекции, заражение гельминтами через пищу и контакт с зараженными домашними животными.
"В последнее время мы наблюдаем увеличение числа больных с первичным раком печени и жировой дистрофией печени, последняя напрямую связана с образом жизни и питанием", – отметил врач.
По словам эксперта, уменьшение дозы принимаемого алкоголя хорошо влияет на здоровье печени. Коваленко подчеркнул, что злоупотребление спиртными напитками и вирусные гепатиты продолжают оставаться главными причинами хронических заболеваний печени.
Согласно информации Минздрава, в 2018 году было зарегистрировано 529,5 тысячи пациентов с болезнями печени, при этом же показателе в 2013 году в 454,5 тысячи.
Ранее врач назвал самое вредное для человека мясо. Также медик дал советы по его правильному приготовлению.
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