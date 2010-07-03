Стало известно, где в России самые больные пенсионеры

Фото: агентство Москва/Юлия Иванко

Самый высокий уровень заболеваемости среди россиян старшего поколения зафиксировали в Алтайском крае и Санкт-Петербурге, сообщает News.ru.

Согласно данным Минздрава, в Алтайском крае на 100 тысяч пенсионеров приходится 331 983 заболевания, в Санкт-Петербурге – 323 085. В антирейтинг по уровню заболеваемости также попали Чувашская Республика и Ненецкий автономный округ.

При этом реже всего, судя по официальным цифрам, пожилые россияне болеют в Курской области (114 568 заболеваний на 100 тысяч человек старшего возраста) и Республике Адыгея (122 496 заболеваний). В топ по уровню здоровья пожилых людей Минздрав включил также Астраханскую область и Кабардино-Балкарию.

Почему статистика по регионам так сильно разнится, объяснила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. По ее словам, на показатели влияет как число заболеваний, так и уровень их выявляемости в том или ином регионе. Именно с этим связно появление Петербурга в лидерах антирейтинга, считает Ткачева. Специалист напомнила, что также нужно учитывать плотность населения и особенности регионального здравоохранения.

Ольга Ткачева уточнила, что среди пенсионеров наиболее распространены сердечно-сосудистые заболевания. Именно они становятся причиной большинства регистрируемых смертей. Пожилые россияне нередко сталкиваются и с онкозаболеваниями, сахарным диабетом, деменцией, болезнями опорно-двигательной системы, добавила главный гериатр Минздрава.

По ее мнению, снизить заболеваемость помогут профилактика и внедрение в регионах программ по увеличению физической активности и оптимизации питания. "У нас сейчас задача заключается в том, чтобы не приводить пациента с инфарктом, а заниматься тем, чтобы его не было", – пояснила Ткачева. Для этого необходимо исключить такие факторы риска, как избыточный вес, высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина, отметила она.

Ранее сообщалось, что павильоны "Здоровая Москва", где москвичи могут бесплатно проверить свое здоровье, завершат работу 6 октября. Ежедневно с 08:00 до 22:00 в павильонах можно измерить внутриглазное давление, уровень глюкозы и холестерина, а также сдать кровь на общий анализ, сделать ЭКГ. Все результаты заносятся в электронную медицинскую карту, к которой есть доступ у врача в поликлинике.