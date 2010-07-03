Практику павильонов "Здоровая Москва" предлагают распространить на другие регионы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выразил мнение, что необходимо распространить практику столичных павильонов "Здоровая Москва" на другие регионы для развития первичной медицинской помощи.
Накануне Владимир Путин в ходе совещания по модернизации первичного звена здравоохранения назвал ситуацию в этой сфере провальной.
"Одним из ответов на этот провал в первичной медицинской помощи, о котором сказал президент, являются у нас в Москве вот эти 46 павильонов "Здоровая Москва", которые гуляющему по бульвару человеку дают возможность просто зайти. Особенно мужчинам", – сказал Онищенко Агентству "Москва".
Он отметил, что в павильоны люди могут зайти из любопытства, а заодно и проверить здоровье.
"Такую практику необходимо распространить и на регионы. Я, кстати, тоже там был, меня там щупали и слушали. Я в виде подопытного лабораторного животного там участвовал. И мне понравилось, хотя я достаточно вредный человек с точки зрения первичной медицинской помощи", – сказал Онищенко.
Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования. Основными проблемами российский лидер назвал износ основных фондов поликлиник и центральных районных больниц, а также отсутствие там оборудования и автотранспорта. Кроме того, Путин обратил внимание на некачественную организацию выплат зарплаты.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что Россия вошла в число стран мира с наиболее низкими показателями младенческой смертности. Глава Минздрава также добавила, что изначально подобного результата планировали добиться только к 2023 году.
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