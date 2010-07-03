Павильоны "Здоровая Москва" завершат свою работу 6 октября

07:31
07:31
Поделиться в социальных сетях:
Фото: mos.ru/Максим Денисов
Павильоны "Здоровая Москва" будут работать до конца недели и закроются 6 октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Горожане могут проверить свое здоровье ежедневно с 08:00 до 22:00. Это займет не более 40–60 минут.
Глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что выездной формат диспансеризации в городских парках оказался очень удобным для москвичей. Он подчеркнул, что жители столицы продолжают активно приходить в медицинские павильоны для проверки своего здоровья, даже несмотря на дождливую погоду.
Горожане могут проверить уровень глюкозы и холестерина, внутриглазное давление, сдать кровь на общий анализ по более чем 20 показателям, определить относительный или абсолютный сердечно-сосудистый риски, сделать ЭКГ и многое другое. Рядом с павильонами работают передвижные флюорографические комплексы.
Все результаты заносятся в электронную медицинскую карту, к которой есть доступ у врача в поликлинике. При желании посетителя результаты анализов могут прислать и на электронную почту.
Ранее сообщалось, что с начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа в павильонах "Здоровая Москва" прошли почти 30 тысяч человек.
Наибольшей популярностью у горожан пользуются павильоны в ландшафтном парке "Митино", музее-заповеднике "Царицыно" и сквере по Олонецкому проезду. В каждом из них прививки сделали более 1,5 тысячи человек.
Бесплатно проверить здоровье в 46 медицинских павильонов "Здоровая Москва" можно при наличии прикрепления к городской поликлинике или московского полиса ОМС. Также нужен документ, удостоверяющий личность.
"Мосгорсправка": "Здоровая Москва"
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: