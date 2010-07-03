Павильоны "Здоровая Москва" завершат свою работу 6 октября

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Павильоны "Здоровая Москва" будут работать до конца недели и закроются 6 октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Горожане могут проверить свое здоровье ежедневно с 08:00 до 22:00. Это займет не более 40–60 минут.

Глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что выездной формат диспансеризации в городских парках оказался очень удобным для москвичей. Он подчеркнул, что жители столицы продолжают активно приходить в медицинские павильоны для проверки своего здоровья, даже несмотря на дождливую погоду.

Горожане могут проверить уровень глюкозы и холестерина, внутриглазное давление, сдать кровь на общий анализ по более чем 20 показателям, определить относительный или абсолютный сердечно-сосудистый риски, сделать ЭКГ и многое другое. Рядом с павильонами работают передвижные флюорографические комплексы.

Все результаты заносятся в электронную медицинскую карту, к которой есть доступ у врача в поликлинике. При желании посетителя результаты анализов могут прислать и на электронную почту.

Ранее сообщалось, что с начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа в павильонах "Здоровая Москва" прошли почти 30 тысяч человек.

Наибольшей популярностью у горожан пользуются павильоны в ландшафтном парке "Митино", музее-заповеднике "Царицыно" и сквере по Олонецкому проезду. В каждом из них прививки сделали более 1,5 тысячи человек.

Бесплатно проверить здоровье в 46 медицинских павильонов "Здоровая Москва" можно при наличии прикрепления к городской поликлинике или московского полиса ОМС. Также нужен документ, удостоверяющий личность.