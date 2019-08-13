"Здоровая Москва". Как пройти диспансеризацию во время прогулки

Более 200 тысяч москвичей прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва" с момента их открытия. Сейчас в городских зонах отдыха работает 46 медицинских павильонов. Где они расположены и как проверить здоровье – в материале Москвы 24.

Последние цифры

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Павильоны "Здоровая Москва" открылись в начале июня. В течение лета их число росло, и на сегодняшний день в городских зонах отдыха работает 46 медицинских павильонов.

С момента их открытия обследования прошло более 200 тысяч москвичей. Ежедневно проверить свое здоровье приходит свыше четырех тысяч столичных жителей.

В парки приходят даже те, кто не находит времени на визит в поликлинику. Все обследования занимают не более часа, но по итогам у пациентов есть реальные шансы предотвратить развитие многих неинфекционных заболеваний.

Примерно каждого десятого пациента врачи направляют на углубленные исследования. А у 3,7 тысячи москвичей обнаружили заболевания, о которых они могли не подозревать.

Свое здоровье в парках проверяют и публичные люди. Например, обследования уже прошли певица Диана Гурцкая, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, телеведущая Яна Чурикова, дизайнер Игорь Гуляев, певцы и актеры Дмитрий Бикбаев и Вячеслав Манучаров, юморист Евгений Петросян, а также молодежная сборная России по керлингу.





телеведущая Яна Чурикова Мне раньше казалось, что для того, чтобы пройти такую диспансеризацию – сделать и кардиограмму, и анализы крови, и из пальца и из вены, – нужно было день убить. Сейчас я провела 42 минуты, мило болтая с докторами, – и ЭКГ сделали, и индекс массы тела посчитали. Обследование своего здоровья необходимо проводить на регулярной основе. Это как чистить зубы по утрам, как выпивать норму воды в день. "Здоровая Москва" – это умная Москва, это осознанная Москва.

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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Павильоны "Здоровая Москва" позволяют быстро и в комфортной обстановке пройти практически весь набор обследований, предусмотренный первым этапом диспансеризации. Они призваны выявлять признаки неинфекционных заболеваний или факторы риска их развития.

Посетить павильоны можно с 08:00 до 22:00 на протяжении всего лета. Все они оснащены аппаратами УЗИ, электрокардиографами, приборами для измерения различных дыхательных параметров и оборудованием по определению уровня кислорода в капиллярной крови. В павильонах расположены отдельные кабинеты врачей и кабинеты для забора анализов.

Благодаря продуманной логистике обследование занимает 40–60 минут. По процедуре – это та же диспансеризация, но разница в том, что не нужно идти в поликлинику. Те, кто занят работой, учебой или заботой о маленьких детях, смогут узнать о состоянии своего здоровья, а затем продолжить гулять по парку и кататься на велосипеде.

Павильоны расположились именно в парках, потому что в поликлинику не каждый захочет прийти, а проверяя здоровье во время прогулки, можно сэкономить время. Кроме того, это позволяет развести потоки здоровых и больных пациентов. Ведь в поликлинику многие приходят уже с температурой, а в парках летом заразных больных не встретишь.

Проверить здоровье москвичи могут в Перовском парке, парке у прудов "Радуга", в зоне отдыха "Мещерское", в зоне отдыха "Площадь Юности", в сквере имени Плетаева, в сквере у метро "Люблино", в парке имени 850-летия Москвы, в парке "Печатники". Полный список адресов можно найти здесь.

Как пройти обследование

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Павильоны "Здоровая Москва" не являются самостоятельными учреждениями. Это часть общей системы оказания медицинской помощи москвичам. Прием в них ведут врачи обычных городских поликлиник, а каждый павильон связан со всеми поликлиниками Москвы.

Все обследования бесплатны и не требуют предварительной записи. Присоединиться может любой москвич старше 18 лет. Тем, кто прикреплен к поликлинике, потребуется лишь паспорт, его копия или водительские права.

Тем, кто не прикреплен к столичной поликлинике, понадобится еще полис ОМС. При наличии паспорта и полиса к медучреждению прикрепят прямо в павильоне.

На стойке регистрации пациенты заполняют информированное согласие и получают штрихкод для прохождения анкетирования в инфомате. Затем администратор проверит по единой медицинской информационно-аналитической системе Москвы (ЕМИАС) данные о последней диспансеризации посетителя и выдаст маршрутный лист с перечнем исследований, которые необходимо пройти, и нужные кабинеты.



юморист Евгений Петросян В кратчайшее время сделали огромное исследование. Во-первых, экономит людям время. Во-вторых, вносит ясность комплексную. В-третьих, здесь ответы на многие вопросы.

Специалисты подобрали оптимальный комплекс диагностики для людей разного пола и возраста. Начнется осмотр с кабинета доврачебного приема. Медицинская сестра измерит рост, вес, объем талии, внутриглазное давление, снимет ЭКГ (электрокардиограмму). Полученные данные зафиксирует в маршрутном листе и отправит посетителя в процедурный кабинет.

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Здесь медработник возьмет кровь из пальца на экспресс-тест, чтобы определить уровень глюкозы и холестерина, а из вены кровь исследуют на общий анализ. Состояние легких проверят в передвижном флюорографическом кабинете. После обследования врач-рентгенолог опишет результат и выдаст заключение.

Обследование завершится у терапевта или врача общей практики. Врач проанализирует результаты анализов, проведет опрос и осмотр, после чего установит диагноз, определит группу здоровья, даст рекомендации, может направить в кабинет УЗИ или на другие дополнительные обследования. После всех процедур посетителю выдадут паспорт здоровья.

Результаты обследований сразу внесут в электронную карту. Если потребуется дополнительное обследование у узкого специалиста, то записаться на прием к нему можно здесь же. О необходимости посетить врача напомнят с помощью электронной почты, SMS- и push-уведомлений. Для получения анализов на электронную почту необходимо оформить подписку на такую услугу на портале mos.ru.



Проект "Здоровая Москва" ориентирован не только на проверку здоровья москвичей, но и на формирование у них привычки к здоровому образу жизни. С утра и до позднего вечера в павильонах проекта в городских парках и зонах отдыха проходят самые разнообразные мероприятия: увлекательные мастер-классы, лекции о здоровом образе жизни, уроки спортивных единоборств, а также танцы и многое другое. Занятия бесплатные. Посещать их можно без предварительной записи. Посмотреть расписание занятий и адреса павильонов можно на сайте проекта.