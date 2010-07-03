Цигун, растяжка и соло-латина: куда сходить в рамках "Здоровой Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С утра и до позднего вечера в павильонах "Здоровая Москва" в городских парках и зонах отдыха проходят самые разнообразные мероприятия: увлекательные мастер-классы, лекции о здоровом образе жизни, уроки спортивных единоборств, а также танцы и многое другое. Занятия бесплатные. Посещать их можно без предварительной записи.

Так, в парке "Надежда" можно посетить консультацию-семинар психолога Пивненко "Позитивное общение с подростком" – она пройдет во вторник, 6 августа, с 16:00 до 18:00. Вечером в парке пройдут занятие по медитации, а затем тренировка по единоборствам. В среду, 7 августа, гости смогут посетить функциональную тренировку по растяжке и узнать, что нужно сделать, чтобы сесть на шпагат за 60 дней.

Для жителей района Митино в ландшафтном парке во вторник утром с 9:00 до 10:00 спортивный клуб организует динамичную растяжку, а вечером можно посетить занятие по цигун. В среду, 7 августа, с 10:30 до 11:30 состоится открытый урок по "Московскому долголетию", а днем, с 16:00 до 18:00, пройдет консультация психолога по теме "Семья и дети".

Любителей танцев ждут в парке "Печатники" – во вторник с 18:00 до 19:00 там пройдет занятие по танцам. Также в этот день запланированы консультация психолога на тему "Эффективное способы поведения в конфликтных ситуациях" и занятие по кундалини йоге. В среду посетителей ждет занятие по тайскому боксу и урок по коррекции осанки.

Готовы порадовать посетителей и в парке "Ангарские пруды". Во вторник там можно будет прослушать лекцию "Профилактика спортивного травматизма". Затем состоится консультация-лекция "Пути повышения стрессовой устойчивости". В среду в парке пройдут занятие по хатха-йоге, фитнес-тренировка на основе карате и интервальная силовая тренировка с элементами растяжки.

В зоне отдыха "Площадь Юности" в Зеленограде утром во вторник и среду пройдут занятия по Belly Dance. А с 16:00 до 18:00 там запланирована консультация психолога на тему "Границы в общении". В среду там состоятся открытый урок по соло-латина и занятие под названием "Здоровая спина".

Также в 13 парках и зонах отдыха рядом с павильонами "Здоровая Москва" каждый день с 16:00 до 18:00 проходят консультации психологов по различным темам. После лекции все желающие могут подойти и задать спикеру интересующий вопрос тет-а-тет. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте zdorovayamoskva.mosgorzdrav.ru/#verandas. Кроме того, в павильонах "Здоровая Москва" ежедневно можно пройти диспансеризацию и ряд диагностических исследований.