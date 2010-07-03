Участники "Московского долголетия" отпразднуют День физкультурника

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Участников проекта "Московское долголетие" с 5 по 11 августа пригласили на концерты, творческие вечера и спортивно-развлекательные мероприятия в честь Дня физкультурника, передает портал мэра и правительства Москвы.
Так, в районе Западное Дегунино 5 августа откроется музыкальная гостиная "Цветок счастья". Там можно будет послушать и спеть песни под гитару. В районе Орехово-Борисово Южное в этот же день пройдет праздник двора, в рамках которого состоятся занятия по вокалу, урок по дыхательной гимнастике цигун и концерт.
6 августа в районе Хамовники проведут литературную гостиную "Живое слово". На встрече покажут документальный фильм о жизни и творчестве Сергея Есенина, после чего прозвучат отрывки из произведений, а также романсы на стихи поэта.
В Перовском парке 7 августа пройдет праздник "Урожай успехов "Московского долголетия". Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по зумбе, а также испытать удачу в лотерее.
Дом культуры "Курьяново" 8 августа пригласил гостей на концерт коллектива "Трио". На сцене с музыкантами выступят участники проекта "Московское долголетие", которые занимаются в театральных студиях.
В районе Чертаново Северное 9 августа устроят спортивный праздник. Помимо конкурсов и соревнований, участников мероприятия ждут цигун и йога. Параллельно в районе Чертаново Центральное запланировали "Здоровую пятниц". Здесь проведут мастер-классы по гимнастике и спортивным танцам.
Ранее сообщалось, что с 5 по 9 августа посетителей территориальных центров социального обслуживания (ТЦСО) также ждут концерты, экскурсии, праздники, игры и другие развлечения.
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