Участники "Московского долголетия" отпразднуют День физкультурника

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участников проекта "Московское долголетие" с 5 по 11 августа пригласили на концерты, творческие вечера и спортивно-развлекательные мероприятия в честь Дня физкультурника, передает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в районе Западное Дегунино 5 августа откроется музыкальная гостиная "Цветок счастья". Там можно будет послушать и спеть песни под гитару. В районе Орехово-Борисово Южное в этот же день пройдет праздник двора, в рамках которого состоятся занятия по вокалу, урок по дыхательной гимнастике цигун и концерт.

6 августа в районе Хамовники проведут литературную гостиную "Живое слово". На встрече покажут документальный фильм о жизни и творчестве Сергея Есенина, после чего прозвучат отрывки из произведений, а также романсы на стихи поэта.

В Перовском парке 7 августа пройдет праздник "Урожай успехов "Московского долголетия". Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по зумбе, а также испытать удачу в лотерее.

Дом культуры "Курьяново" 8 августа пригласил гостей на концерт коллектива "Трио". На сцене с музыкантами выступят участники проекта "Московское долголетие", которые занимаются в театральных студиях.

В районе Чертаново Северное 9 августа устроят спортивный праздник. Помимо конкурсов и соревнований, участников мероприятия ждут цигун и йога. Параллельно в районе Чертаново Центральное запланировали "Здоровую пятниц". Здесь проведут мастер-классы по гимнастике и спортивным танцам.

Ранее сообщалось, что с 5 по 9 августа посетителей территориальных центров социального обслуживания (ТЦСО) также ждут концерты, экскурсии, праздники, игры и другие развлечения.