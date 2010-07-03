Социальные центры подготовили развлечения для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посетителей территориальных центров социального обслуживания (ТЦСО) с 5 по 9 августа ждут концерты, экскурсии, праздники, игры и другие развлечения, передает портал мэра и правительства Москвы.

5 августа в ТЦСО "Беговой" пройдет квест "Форт Боярд", где игрокам предстоит разгадать головоломки, загадки и шарады. 9 августа там же можно будет отпраздновать День физкультурника. Гостей ждет зарядка и физические упражнения под руководством профессиональных тренеров.

6 августа в ТЦСО "Коломенское" состоятся мастер-классы, конкурсы и концерт в честь Дня Нептуна, а 8 августа ТЦСО "Зюзино" пригласил на экскурсию по музею-квартире Пушкина.

В ТЦСО "Бескудниково" 7 августа участница телепроекта "Минута славы" Светлана Обухова исполнит шлягеры 1980-х годов, романсы, а также произведения собственного сочинения.

В этот же день в ТЦСО "Южнопортовый" проведут конкурс на знание текстов песен на английском языке. Участники покажут свое владение иностранным языком, умение быстро и безошибочно перевести слова песен на русский язык.

Центр поддержки семьи и детства "Зеленоград" 7 августа устроит детский праздник "Космический футбол", где ребята смогут поиграть в футбол, потанцевать или разыграть сценки. 9 августа в ТЦСО "Зеленоградский" пройдет занятие по музыкотерапии.

Ранее сообщалось, что более 19 тысяч жителей столичного района Митино смогут получать социальную помощь в новом здании ТЦСО площадью 1,8 тысячи квадратных метров, которое откроют в августе на Пятницком шоссе.