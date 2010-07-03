Новое здание центра соцобслуживания откроют в Митине в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 19 тысяч жителей столичного района Митино смогут получать социальную помощь в новом здании территориального центра соцобслуживания, который расположен на Пятницком шоссе. Планируется, что филиал откроют в августе текущего года, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента городского имущества.
Отмечается, что департамент передал центру соцобслуживания "Щукино" нежилое здание общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров, которое находится по адресу: Пятницкое шоссе, дом 6А.
"В него переедет администрация учреждения и его "митинский" филиал. Ранее филиал центра района Митино располагался на первом этаже многоквартирного жилого дома", – говорится в сообщении.
По словам главы департамента Максима Гамана, здание передано центру соцобслуживания на праве оперативного управления.
"Теперь у людей, нуждающихся в помощи, будет возможность получать расширенный спектр социальных услуг в пределах своего района", – приводятся в сообщении его слова.
Ранее сообщалось, что здание территориального центра социального обслуживания (ТЦСО) 1976 года постройки отремонтируют в районе Орехово-Борисово Северное.
Двухэтажное здание располагается на улице Шипиловской, дом № 9, корпус 2. Помимо основных внешних и внутренних ремонтных работ, планируется заменить окна, входные и внутренние двери.
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