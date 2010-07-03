Здание центра соцобслуживания отремонтируют на юге столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Орехово-Борисово Северное отремонтируют здание территориального центра социального обслуживания (ТЦСО) 1976 года постройки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

Двухэтажное здание располагается на улице Шипиловская, дом №9, корпус 2. Помимо основных внешних и внутренних ремонтных работ, планируется заменить окна, входные и внутренние двери.

Замене также подлежат система кондиционирования, внутренняя электропроводка и система отопления. Для слабовидящих граждан на лестницы нанесут тактильную предупредительную разметку с контрастной маркировкой ступеней.