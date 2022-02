Пенсионеры рассказывают о новой жизни в проекте "Московское долголетие"

Зачастую, выйдя на пенсию, люди оказываются в полной фрустрации. Кто-то делает робкие шаги в попытке найти свое место в новой жизни, а кто-то навсегда запирается дома и полностью выпадает из социума.

Но есть и те, для кого возраст – это новые возможности. Трое участников проекта "Московское долголетие" рассказали порталу Москва 24 о том, как они сумели вдохнуть новую жизнь в свои пенсионные будни и почему в 70 лет можно начать все с нуля.

Никифоров Александр Евгеньевич, 70 лет

(ГБУ ТЦСО "Беговой" филиал "Савеловский")

Фото: из личного архива

Я начал работать с четырнадцати лет, и мой трудовой стаж составляет 52 года. Прошел карьерный путь от ремесленного училища до технического директора швейной фабрики "Вымпел". Сначала работал электромонтером на Московском заводе имени Владимира Ильича. А в 1967 году пошел в армию, служил в Германии шофером в танковых войсках. Потом продолжил учебу: закончил техникум и заочно – институт. Тогда к рабочим ребятам-студентам относились лояльно, с пониманием, ведь нам нужно было обеспечивать семью, работать и учиться одновременно. Так, 17 лет я отработал на военном производстве, а потом перешел на швейную фабрику, где и дослужился до технического директора.

На пенсию ушел в 64 года. Потом какое-то время преподавал в детском клубе радиомоделизм, чем увлекался еще с детства. После развала клуба ушел работать сторожем в храме, там выучился на звонаря. По большим праздникам теперь звоню в двух храмах.

О "Московском долголетии" я узнал из листовок, и решил попробовать. Вообще, я в прошлом спортсмен, поэтому в тонусе держал себя всегда. Бегал еще в юношеские годы, участвовал в первенстве Москвы на 10 километров, занимался биатлоном.

Я по своей натуре максималист. Если уж за что-то взялся, то потом не отшибешь.

Среди всех предложенных в проекте активностей я выбрал скандинавскую ходьбу. Купил палочки и пришел на занятие. Конечно, вначале было сложно: это только со стороны кажется, что на скандинавской ходьбе человек просто идет, на самом деле это серьезная физическая нагрузка.

Фото: из личного архива

Но сейчас мне очень легко! Начал заниматься с весны этого года и уже похудел на семь килограммов (при росте 177 сантиметров, мой вес – 79 килограммов). По утрам хожу по три-пять километров в Петровском парке: это не спорт, это физическая тренировка для организма, развитие. Когда выходил на пенсию, были сложности, давление начало подскакивать, состояние предынфарктное, а сейчас я таблетки практически не употребляю.

Через два-три месяца после начала занятий я понял, что могу делать это не только для себя, но и нести знания людям. Прошел курсы в Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы RNWA и получил удостоверение инструктора. Учился с молодыми ребятами, которые, конечно, были удивлены, что я в таком возрасте решился стать инструктором. Но от них я получил колоссальную поддержку. Жена тоже к моему занятию отнеслась положительно. Мы уже 47 лет вместе, всем бы такую жену!

Хочу сказать, что занятия скандинавской ходьбой – это только положительные эмоции. Люди приходят с улыбками и уходят с разинутыми ртами, когда у них все получается. Это ведь не только ходьба, это игра, упражнения для развития координации, мозговых полушарий. Несмотря на то, что всем участникам уже за 50, 60 и даже под 80 лет, они все равно, как дети, улыбаются.

Сказать, что это радость, – мало, это уже частичка жизни.

В прошлый раз мы прошли три с лишним километра с бабульками, и никто из них не свернул. К финишу все пришли розовощекие, хорошо дышат. Вы не можете представить, сколько там положительных моментов! Все лечится, если вы правильно начинаете ходить: артрозы, артриты, заболевания дыхательной системы, болезни позвоночника, остеохондроз. Вот так пройдешь пять километров – и нет усталости: ощущение, что ты куда-то слетал.

В сентябре этого года я участвовал в марафоне по скандинавской ходьбе в составе Северного административного округа. Команда заняла первое место в общекомандном зачете по Москве. Из других увлечений у меня – живопись, пишу этюды. А еще проводим радиобои со взрослыми мужиками, под 60-70 лет и выше. Собираемся, летаем, воюем, проводим соревнования по радиомоделизму.

Солодовникова Анна Викторовна, 57 лет

(ГБУ ТЦСО "Беговой" филиал "Сокол")

Фото: из личного архива

Я закончила педагогический институт и аспирантуру по специальности романо-германская филология. В советское время работала секретарем райкома комсомола, позже занималась административной работой в сфере управления недвижимостью крупных западных компаний, а также директором административного департамента холдинга "СТС-Медиа". Общий трудовой стаж составляет 40 лет.

Уже больше года прошло с момента, когда я закончила свою трудовую деятельность. В проект пришла совсем недавно, в сентябре, увидев на улице баннеры "Московского долголетия". Когда выходишь на пенсию, некоторое время ты отдыхаешь, а потом уже хочется чем-то заняться. Я человек достаточно энергичный, нужно было куда-то девать эту энергию. Я очень люблю танцевать и всегда мечтала научиться танцевать вальс. Пока работала, времени на это не было, а теперь появилось.

Другим открытием для меня стала зумба, ведь это три в одном: и спорт, и музыка, и разные танцевальные направления. Отлично поднимает настроение и тонус, чувствуешь себя заряженным и бодрым. Смотрю на других: люди прям оживают на занятиях. У меня семья большая, но есть очень много одиноких людей, кто приходит, и у них загораются глаза. Бабушки по 75-80 лет танцуют зумбу, стараются, даже с палкой! В центре такое отношение, что мы кому-то нужны, это очень важно.

Нас нельзя списывать со счетов. Мы можем, мы умеем и еще дадим фору всем!

Помимо танцев, я начала рисовать. Когда-то давным-давно в школе я рисовала, но в основном карандашом. Всегда хотелось научиться делать это по-настоящему. Теперь попробовала, и мне безумно нравится! Во-первых, передаешь в картину все свои эмоции, а во-вторых, делаешь что-то новое. Мне нравится познавать искусство рисования, это прямо какая-то отдушина.

Фото: из личного архива

Многие из нас всю жизнь хотели научиться рисовать, но не пойдешь же брать уроки рисования там, где дети, некомфортно. А здесь приходишь и просто погружаешься в другой мир на два часа. Каждый рисует, что хочет: природу, натюрморты, животных, копии известных картин. Вы бы видели рисунки людей – это просто фантастика! Они не профессиональны, но до такой степени чувственно передают цвета и настроение. Хочется сделать выставку этих картин.

Иногда с выходом на пенсию ты не можешь себя найти, чем тебе заняться. А в "Московском долголетии" есть разные направления, можно во всем себя попробовать. Многие сидят дома и боятся куда-то выйти. На первое занятие люди приходят зажатые, а потом смотришь, расслабляются, рисуют, и лица все такие счастливые, довольные, прямо от души. И преподаватели у нас отличные, внимательные, все понимают и подсказывают.

Мне кажется, эту программу нужно ввести во всех городах. Просто людям важно чувствовать, что они кому-то нужны, что с выходом на пенсию жизнь не закончилась, она продолжается. Я уже и мужа сюда привела, и сватью, только она в своем филиале на юге занимается. А сама я недавно попробовала еще и народные танцы. Мы там стоим у станка, даже растяжку делаем, как балерины. Дочка, видя мои балетные фото, говорит: "Мам, может, ты вообще не тем занималась всю жизнь?"

Хотела бы выразить нашему мэру огромную благодарность за эту программу, за эту поддержку. И отметить наших сотрудников ТЦCО "Сокол". А людям бы сказала: "Хватит лежать на диване! Хватит себя жалеть. Встали, пошли и нашли то, что вам интересно. У вас новая жизнь, все будет по-новому. Вперед и только вперед!"

Пантелеева Татьяна Сергеевна, 81 год

(ГБУ ТЦСО "Ховрино")

Фото: предоставлено ГБУ ТЦСО "Ховрино"

Я коренная москвичка, после окончания Тимирязевской академии уехала в Московскую область по направлению в совхоз. Там отработала 12 лет бригадиром, агрономом и экономистом, а также была секретарем парткома самой большой в СССР сельской партийной организации. Являюсь кандидатом экономических наук, доцент, в прошлом – преподаватель Российского государственного социального университета. Также имею сертификат народного экскурсовода, проводила экскурсии в Парке Дружбы для жителей района "Ховрино".

Что мне нравится в нашем ТЦСО и проекте "Московское долголетие", это интересные люди. Женщины, которые не хотят стареть, которым уже за 60, за 70 и даже за 80 лет, но молодые душой! Мы с удовольствием вместе рисуем и пьем чай. Вообще, я начала рисовать в 73 года, когда ушла на пенсию. У меня уже выпущен альбом с акварельными рисунками, сейчас готовлю другой.

Молодые часто спрашивают: "Татьяна Сергеевна, вам не скучно?" Я всегда отвечаю: "Я пенсионерка, мне скучать некогда"

Дома я практически не бываю. Сейчас серьезно занялась английским языком, уже хожу в продвинутую группу. В группе человек 13-15. Я самоучка, поэтому вначале было немножко трудновато, но сейчас я вроде догнала, чувствую себя уверенно.

Фото: предоставлено ГБУ ТЦСО "Ховрино"

Английский может пригодиться в путешествиях, что я очень люблю. Или вот, прошлым летом, когда у нас чемпионат мира по футболу проходил, я трем парам иностранцев помогла сориентироваться в московском метро. Бывает, просто смотрю, они стоят, глядят по разным сторонам, а я подхожу и говорю "Can I help you?" (Могу ли я вам чем-то помочь. – Перевод ред.). И помогаю разобраться, куда ехать. У них, конечно, рот открывается, когда я к ним подхожу, но потом очень благодарят.

Дети и внуки меня поддерживают, а племянница говорит: "Тетя Таня, вы мой идеал!" Нас ведь в советское время учили не унывать, мы все делали сами и никогда ни у кого ничего не просили, поэтому и сейчас довольны.

Теперь четыре дня в неделю у меня заняты английским и рисованием, остальные дни я готовлюсь или отдыхаю. Вдохновляет то, что на занятия приходят хорошие люди. Я и своих пенсионерок из дома стараюсь привлечь заняться делом, говорю: "Что ж вы сидите, идите на занятия". Но они какие-то ленивые. Все-таки надо окружать себя хорошими людьми. А вообще, я для себя поняла, что главное – не ходить в поликлинику, там все ноют. Достаточно два раза в год сдать анализы и жить спокойно.

И, конечно, главное в любом возрасте – поддержка семьи. А семья у меня замечательная: два сына, два внука, одна внучка и два правнука. Одному правнуку пятнадцать лет, другому – пять. Так и праправнуков можно дождаться, хотя пусть лучше подольше не женятся. Мне еще лет двадцать точно надо прожить, но сначала отметим 90-летие.

Наталья Лоскутникова