Квесты по русским фильмам могут появиться в РФ в 2024 году

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В России планируют открыть четыре квеста, основанных на российских фильмах, до конца года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на одну из сетей по организации квестов.

Данную инициативу положительно оценили депутаты Госдумы. Они выразили симпатию сюжетам по таким кинокартинам, как "Капитанская дочка", "Мертвые души" или дилогии "Брат". Кроме того, парламентарии заявили, что при закреплении в законодательстве деятельности квестов организаторов игр будут поощрять льготами и субсидиями.

По словам представителя одной международной сети интерактивных развлечений Владимира Жиганова, такие квесты могут поспособствовать развитию российского кинематографа и привлечению аудитории.

Предполагается, что один из них будет посвящен франшизе "Майор Гром", премьера последнего фильма которой назначена на конец мая. Остальные три игры планируют открыть осенью.

Создатели квестов обращают внимание на российскую классику – произведения Александра Пушкина, Николая Гоголя и Антона Чехова, их рассматривают как потенциальные источники интересных сюжетов для новых проектов.

До этого киностудия "Союзмультфильм" выпускала квест на основе мультсериала "Приключения Пети и Волка".

Ранее кинорежиссер и сценарист Никита Михалков заявил, что российский кинематограф переживает очень мощный подъем. Он отметил, что отечественные фильмы "сообразны психологическому ощущению мира российского зрителя" – поэтому их и смотрят. По его словам, картины, которые вышли в последние годы, могут собрать больше трех миллиардов.

