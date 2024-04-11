Режиссер Михалков: российское кино переживает мощный подъем

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российский кинематограф переживает очень мощный подъем. Об этом заявил кинорежиссер и сценарист Никита Михалков в беседе с ведущим телеканала Москва 24 Федором Баландиным.

Режиссер подчеркнул, что зрителям хочется пересматривать картины.

Никита Михалков кинорежиссер и сценарист Как собирается бокс-офис? Он собирается на том, что ходят семьями и несколько раз. А если ходит человек еще раз на картину, значит, ему это нравится. И это есть знак подъема.

Михалков отметил, что отечественные фильмы "сообразны психологическому ощущению мира российского зрителя" – поэтому их и смотрят.

"И зритель отвечает на это рублем. Картины, которые вышли в последние годы, – они собирают в любом случае, даже если это не топ, но, скажем, это больше миллиарда, больше двух, трех миллиардов", – сказал он.

Большое интервью с Никитой Михалковым смотрите на телеканале Москва 24 11 апреля в 18:05.

Ранее Михалков заявил, что европейское, американское кино и премия "Оскар" умерли. По его словам, сейчас ММКФ не потерял своего масштаба, в то время как большие фестивали – Каннский, Венецианский – превратились в "зацензурированные киномероприятия с обкомовскими требованиями".