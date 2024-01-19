Захарова прокомментировала блокировку YouTube-канала Никиты Михалкова

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Защита права на свободу доступа к информации и плюрализм мнений являются пустым звуком для США. Такими словами в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала блокировку YouTube-канала российского режиссера Никиты Михалкова под названием "Бесогон".

"Сатанисты по традиции беснуются перед Крещением и забанили у себя "Бесогон". Для них ничего не стоит на деле нарушить даже ключевые положения внутреннего законодательства", – отметила она.

По словам дипломата, Вашингтон не волнуют международные обязательства в сфере обеспечения свободы слова. В пример Захарова привела решение Совета министров ОБСЕ № 3/18 по вопросам безопасности журналистов, по которому к государствам-участникам был обращен призыв выполнять принятые обязательства, касающиеся свободы мнений и СМИ.

"Этот и все другие призывы, воззвания, заявления и декларации для Вашингтона – просто "белый шум", когда речь заходит об американских юридических и физических лицах", – написала представитель МИД РФ.

Решение YouTube Захарова назвала примером политической цензуры и нетерпимости Запада к другим мнениям.

18 января стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал канал Михалкова. Теперь на канале высвечивается сообщение о том, что его заблокировали по причине большого количества нарушений со стороны владельца, который не соблюдал правила видеохостинга по части дискриминационных высказываний.