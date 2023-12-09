Михалков не одобрил призывы запретить сериал "Слово пацана"

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Призывы запретить сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" являются "огромной глупостью", заявил известный режиссер Никита Михалков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это очень мощная картина, это правда", – подчеркнул он.

Михалков уверен, что если дети, посмотревшие сериал, станут похожими на отрицательных персонажей сериала, то это означает, что у них плохие родители.

Он уточнил, что сериал показывает то, что было на самом деле, поэтому людям нужно это показывать и объяснять – что так не должно быть.

"Жора Крыжовников – очень талантливый режиссер, и это настоящее кино, которое волнует", – сказал Михалков.

По его словам, людям нужно научиться говорить и слушать правду, а не вопрошать, почему детям показывают такие вещи.

Ранее председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина попросила Роскомнадзор и Следственный комитет РФ проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков.