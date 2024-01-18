YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова "Бесогон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского режиссера и председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова под названием "Бесогон", на который подписаны порядка 1,6 миллиона человек.

Теперь на канале высвечивается сообщение о том, что его заблокировали по причине большого количества нарушений со стороны владельца, который не соблюдал правила видеохостинга по части дискриминационных высказываний.

Режиссер на своем канале часто обсуждает политические события, связанные с Россией и остальными странами.

Ранее Михалков сообщил, что не собирается работать с релокантами. До этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России горячую линию и чат-боты для релокантов, которые хотели бы вернуться в страну. Парламентарий обратил внимание, что тема возвращения в Россию граждан, которые покинули ее с началом СВО, становится все более обсуждаемой в обществе.

Владимир Путин до этого сказал, что судьба каждого возвращающегося в Россию релоканта зависит от его поведения до этого. С его слов, если человек вел себя по отношению к Родине аморально, то он будет это ощущать, вернувшись в страну.



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