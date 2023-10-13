Путин прокомментировал возвращение Фридмана

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Судьба каждого возвращающегося в РФ релоканта зависит от его поведения до этого. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

"Что ожидает того или другого человека при возвращении на Родину? Это тоже зависит от того, как он себя вел. Одно дело – нарушать закон, а другое дело – нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей Родины", – заявил президент, комментируя возвращение миллиардера Михаила Фридмана.

Путин обратил внимание, что если человек вел себя по отношению к России аморально, то он будет это ощущать, вернувшись в страну. По его словам, будущее каждого человека зависит от его действий сегодня. При этом правило распространяется на всех: живущих в РФ, находящихся за границей или меняющих место пребывания.

Здесь же президент отметил, что Россия – свободная страна и граждане имеют право самостоятельно выбирать место для проживания. Однако, если действия гражданина нарушают законодательство, он должен отвечать за них в соответствии с законодательством, где бы он ни находился, заключил глава государства.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести в России запрет на работу для релокантов. По его словам, решение будет правильным в отношении тех, кто до этого критиковал страну, находясь за ее пределами. Подобное правило он призвал закрепить на юридическом уровне.



Более сотни нелегальных мигрантов задержали в Москве