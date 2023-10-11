Володин предложил проверить выступавших против РФ релокантов на госизмену

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно проверить по статье "Госизмена" релокантов, которые поддерживали и финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в Россию. Об этом он сообщил на закрытой части пленарного заседания, передает его слова пресс-служба Госдумы.

Кроме того, спикер потребовал от депутатов продумать вопрос о том, где размещать подобных россиян. При этом Володин подчеркнул, что речь идет о тех, "кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы Украине".

"Сегодня мы получили очень много обращений от жителей Магаданской области, которые после вчерашнего моего заявления просто не понимают, почему такое им мы хотим сделать наказание. Они считают, что нечего делать на территории Магадана предателям и негодяям", – добавили в пресс-службе.

По словам председателя Госдумы, действия таких релокантов являются "низменными и подлыми". Поэтому те, кто "призывал к победе нацистского кровавого режима", должны понести законное наказание.

"Понятно, что, когда мы начинаем обсуждать этот вопрос, ни один регион их не хочет принимать. А куда дальше их отправлять, определяйтесь. В Магадане от них отказались категорично, Белое море тоже не принимает. Либо их надо разворачивать в аэропорту, обратно отсылать", – отметил он.

Днем ранее Володин рассказал, что РФ не нужны граждане, которые мигрируют из государства в государство и возвращаются назад лишь в тот момент, когда их выдворили.

Он уточнил, что парламентарии обязаны приложить максимум усилий для того, чтобы таких релокантов в России не было. По словам Володина, после возвращения в РФ подобным людям будет "обеспечен Магадан".

На следующий день губернатор Магаданской области Сергей Носов на встрече с учителями заявил, что Колыма не примет предателей и релокантов.