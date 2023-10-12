В РФ предложили называть релокантов перебежчиками

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат ГД от партии ЛДПР Сергей Каргинов предложил называть релокантов перебежчиками. Об этом сообщает телеграм-канал "Говорит Каргинов".

Свою идею депутат объяснил заменой англицизмов русскими словами. По его мнению, многие стали говорить слово "релокант", называя так тех, кто переехал из РФ, сменив место жительства и работу, но оставшись гражданином родной страны. Однако в русском языке можно использовать другое слово – "перебежчик", написал Каргинов в своем блоге.

Также депутат призвал действовать по федеральному закону "О государственном языке Российской Федерации" и не использовать в своей речи слишком много иностранных заимствований.

Ранее депутат ГД Султан Хамзаев выдвинул идею запретить релокантам работать на госслужбе.

Он сказал, что надо решить вопрос о дополнительной ответственности для релокантов, критиковавших РФ, будучи за рубежом. Для этого нужно определить основания, по которым гражданин покинул Россию, его политический мотив, а также наличие связи с западными властями и спецслужбами.