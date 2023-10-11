Магаданский губернатор заявил, что регион не примет предателей и релокантов

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Губернатор Магаданской области Сергей Носов на встрече с учителями заявил, что Колыма не примет предателей и релокантов, сообщает РИА Новости.

Так он отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что релокантов, которые уехали из России и совершили подлые поступки, радуясь выстрелам по территории страны и желая победы киевскому режиму, в РФ не ждут, и, более того, если они вернутся, Магадан им обеспечен.

По словам Носова, Магадану нужны трудолюбивые и талантливые люди. Он подчеркнул, что Колыма не принимает подлых людей и предателей. Он также обратил внимание, что это стереотипы или клише, от которых давно пора избавиться.

"На Колыме живут прекрасные люди. Живут и работают настоящие патриоты своей страны. Колыма сегодня динамично развивается по поручению президента и правительства Российской Федерации. Поэтому нам сюда нужны грамотные, образованные и профессиональные люди", – сказал Носов.

Накануне Володин заявил, что России не нужны граждане, которые мигрируют из государства в государство и возвращаются назад только тогда, когда их выдворили из зарубежных стран. Он обратил внимание, что парламентарии должны приложить максимум усилий для того, чтобы таких релокантов в России не было.

Помимо этого, Володин видит правильной ситуацию, при которой люди надели бы форму и отправились бы защищать страну, которую они выбрали своей родиной. Таким образом, по его словам, они смогут продемонстрировать свою любовь к государству.