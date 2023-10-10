Володин пообещал "обеспечить Магадан" поддержавшим Киев релокантам РФ

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Переехавшие из России и поддержавшие сторону Украины люди должны осознавать, что после возвращения в РФ им "обеспечен Магадан". Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Когда говорим о релокантах – тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому, кровавому, киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен", – цитирует его ТАСС.

Депутат заявил, что России не нужны граждане, которые мигрируют из государства в государство и возвращаются назад только тогда, когда их выдворили из зарубежных стран. Он обратил внимание, что парламентарии должны приложить максимум усилий для того, чтобы таких релокантов в России не было.

Помимо этого, Володин видит правильной ситуацию, при которой люди надели бы форму и отправились бы защищать страну, которую они выбрали своей родиной. Таким образом, по его словам, они смогут продемонстрировать свою любовь к государству.

Ранее стало известно, что почти половина россиян, уехавших в Алма-Ату в 2022 году, вернулись в РФ. Часть релокантов переселились в другие страны. Однако около 50–55 тысяч человек остались в Казахстане.

