Депутат Госдумы предложил запретить релокантам работать на госслужбе

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением запретить релокантам работать на государственной службе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова парламентария.

Хамзаев заявил, что необходимо подумать о дополнительной ответственности для тех релокантов, которые критиковали Россию, находясь за рубежом. Для этого нужно определить основания, по которым человек покинул страну, его политический мотив, а также какую-либо связь с западными властями и спецслужбами.

Если подобная информация подтверждается, то человеку должно быть юридически отказано в праве претендовать на любые госдолжности со статусом "профнепригоден", считает депутат.

Парламентарий отметил, что на сегодня юридически никто не станет проверять релокантов "задним числом", и их выступления останутся только в памяти людей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно проверить по статье "Госизмена" релокантов, которые поддерживали и финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в Россию.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что россиянам-релокантам, которые решат вернуться в Россию после начала боевых действий в Израиле, ничего не угрожает.