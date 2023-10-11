Песков заявил, что РФ не по пути с релокантами с ярковыраженной антироссийской позицией

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина про релокантов и Магадан имели отношение к тем, кто занял ярковыраженную антироссийскую позицию. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, с такими людьми российской стороне не по пути. Вместе с этим Песков указал, что речь идет "о подавляющем большинстве людей, которые свободно выбирают, где им в настоящий момент жить".

"И, конечно, эти люди всегда, несмотря ни на что, имеют свою Родину. Эта Родина – Россия, и она всегда их ждет", – заключил пресс-секретарь президента РФ.

Днем ранее Володин рассказал, что РФ не нужны граждане, которые мигрируют из государства в государство и возвращаются назад лишь в тот момент, когда их выдворили.

Он уточнил, что парламентарии обязаны приложить максимум усилий для того, чтобы таких релокантов в России не было. По словам Володина, после возвращения в РФ подобным людям будет "обеспечен Магадан".

На следующий день губернатор Магаданской области Сергей Носов на встрече с учителями заявил, что Колыма не примет предателей и релокантов.