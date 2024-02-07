Михалков назвал Москву столицей отечественного кинематографа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва является столицей отечественного кинематографа. Об этом Москве 24 рассказал режиссер и президент Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков.

"Я уж не говорю про "Мосфильм" с его столетием – все-таки основные самые значимые кинематографические произведения снимались на "Мосфильме", – добавил он.

Михалков подчеркнул, что в городе проходит много мероприятий, которые связаны с кинематографом. По его мнению, столичные власти заинтересованы в съемках современных фильмов в городе.

Он считает важным тот факт, что ММКФ "не умирал, не сходил на нет" в тяжелые, разные времена. Михалков уверен, что качество фестиваля для публики определялось именами.

Ранее Сергей Собянин выделил грант на проведение 46-го Московского международного кинофестиваля. Мероприятие пройдет с 19 по 26 апреля 2024 года в киноцентре "Октябрь".

В прошлом году главный приз 45-го ММКФ завоевала чилийско-аргентинская кинокартина "Три брата" режиссера Франсиско Папарельи. Приз за вклад в мировой кинематограф получил народный артист России, режиссер Карен Шахназаров.

Собянин: в апреле в столице пройдет Московский международный кинофестиваль