Собянин выделил грант на проведение Московского международного кинофестиваля

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Собянин выделил грант на проведение 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Средства на это были выделены из городского бюджета, соответствующее постановление уже подписано мэром города. Уточняется, что в этом году мероприятие пройдет с 19 по 26 апреля в киноцентре "Октябрь".

В пресс-службе напомнили, что ММКФ является одним из старейших кинофорумов в мире. Первый раз он прошел в 1935 году под председательством Сергея Эйзенштейна.

В предыдущем году в рамках 45-го ММКФ в столице показали 248 фильмов из 64 государств мира. Тогда более 38 тысяч зрителей посетили 391 киносеанс. Главный приз кинофестиваля завоевала чилийско-аргентинская кинокартина "Три брата" режиссера Франсиско Папарельи.