Михалков рассказал о смерти "Оскара" и зарубежного кинематографа

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Журавок

Европейское, американское кино и премия "Оскар" умерли. Об этом в беседе с ведущим телеканала Москва 24 Федором Баландиным заявил кинорежиссер и сценарист Никита Михалков. Их встреча состоялась накануне 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

По словам кинорежиссера, сейчас ММКФ не потерял своего масштаба, в то время как большие фестивали – Каннский, Венецианский – превратились в "зацензурированные киномероприятия с обкомовскими требованиями".

"Для кого-то ощущения – вот нету французов или каких-то именитых американцев, и, значит, фестиваль потерял свое значение. Это ерунда абсолютно. По большому счету ужасную вещь скажу, но при всей мощи технологической американское кино умерло. Это не 70-е годы великого американского кино или того кино времен депрессии", – заявил Михалков.

Он выразил мнение, что в свое время Голливуд и Европа заслонили "величайшие кинематографы", такие как иранский, китайский и корейский.

"Я вообще считаю, что кино бывает там, где есть проблемы", – подчеркнул кинорежиссер.

Большое интервью с Никитой Михалковым смотрите на телеканале Москва 24 11 апреля в 18:05.

Ранее Михалков заявил, что Москва – столица отечественного кинематографа. По его словам, в городе проходит много мероприятий, связанных с киноиндустрией, и сами столичные власти заинтересованы в съемках современных фильмов в городе.

