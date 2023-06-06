Никита Михалков вернулся к работе после плановой проверки здоровья

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российский режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков после госпитализации для прохождения планового обследования вернулся к работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова жены деятеля Татьяны Михалковой.

"Да. Приступил к работе", – ответила она на вопрос, выписали ли режиссера.

Ранее в СМИ распространилась информации об экстренной госпитализации Михалкова. Позже эти сообщения не подтвердили в пресс-службе режиссера.

Супруга деятеля пояснила, что мужчину положили в больницу для планового медицинского обследования.

Зимой Михалкова госпитализировали с гриппом. Тогда его перевели в реанимацию многопрофильной клинической больницы № 52. Уже после выздоровления режиссер вернулся к работе и выступил на сцене Театра сатиры в спектакле "12".

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